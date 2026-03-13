Casi 800 docentes se jubilan; Meduca activa proceso para cubrir vacantes

El Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) informó que 795 docentes han formalizado su renuncia por jubilación hasta este 13 de marzo de 2026. La salida de estos educadores forma parte de los procesos regulares de culminación de servicios dentro del sistema educativo oficial.

Ante esta situación, la entidad indicó que ya inició el proceso para la designación de nuevos educadores mediante el sistema de Procesos de Vacantes en Línea (Provel), con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo en los centros escolares del país.

La institución explicó que se mantienen los esfuerzos para asegurar que cada estudiante cuente con su docente desde el primer día de clases, a través de los concursos de nombramiento de maestros y profesores.

No obstante, el Meduca señaló que durante el desarrollo del año escolar suelen registrarse renuncias por jubilación y otras eventualidades, lo que genera vacantes que deben ser cubiertas mediante los procesos administrativos correspondientes.