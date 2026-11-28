Durante las últimas 24 horas, la Policía Nacional aprehendió a 191 personas. Según informó la entidad, de estas, 128 fueron aprehendidas mediante oficio, 43 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y 10 por microtráfico.

Además, se realizaron 85 diligencias de allanamiento y se decomisaron siete armas de fuego, dos vehículos, un paquete de presunta sustancia ilícita y B/. 1,170.00 en efectivo.

En materia de tránsito, se impusieron 1,312 boletas por diversas infracciones al Reglamento de Tránsito, entre las que destacan 283 por exceso de velocidad, 40 por luces inadecuadas, 15 por hablar por teléfono celular mientras se conduce, 16 por mantener la licencia vencida y 17 por embriaguez comprobada. Asimismo, 74 vehículos fueron removidos con grúa por diversas causas.