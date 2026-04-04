Casa colapsa tras fuertes oleajes en Chame

Tras los fuertes oleajes y el fenómeno de mar de fondo registrados durante la noche del pasado 3 de abril, se reportó el colapso de una vivienda ubicada en playa Malibú, corregimiento de Nueva Gorgona, en el distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

Personal del personas del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) acordó por seguridad la residencia, usada como hostal, y no se señalaron heridos ni fatalidades, solo daños materiales.

De acuerdo con la información recabada en el área, el inmueble presentaba rajaduras desde hace aproximadamente un mes, motivo por el cual su propietario había desalojado la vivienda y retirado sus pertenencias, sin retornar desde entonces.

Actualmente, el personal técnico de la entidad se mantiene en el lugar efectuando verificaciones en estructuras aledañas, con el fin de descartar riesgos adicionales y garantizar la seguridad de los residentes.