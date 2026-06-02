$!Carnaval electoral en la Universidad de Panamá

Cientos de carteles, vallas y afiches de los candidatos a decanos y a rector en la Universidad de Panamá han invadido las fachadas, árboles, pasillos, techos y espacios públicos. Este despliegue de voluminosa propaganda electoral no se había visto en las últimas décadas dentro del centro de estudios superiores.

Cada esquina del campus central ha sido tomada por los aspirantes para colocar sus imágenes, lo que incluye la cerca perimetral de la institución académica. El periodo de divulgación, que comenzó el pasado 29 de mayo y concluye el 26 de junio, promete un flujo continuo de material, pues a pesar de la gran cantidad de pancartas existentes, todavía se observa a jóvenes colocando afiches en los pasillos y preparando espacios reservados para más publicidad en los próximos días.

En las entradas de la universidad y en los parques se ve a personas repartiendo volantes e incluso calendarios del mundial con la imagen de los postulantes, mientras que en otros puntos se han instalado puestos de distribución de café con los nombres y colores de las diferentes candidaturas.

Según explica Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral Universitario, tal como establece el reglamento universitario, le corresponde al decano de cada facultad determinar las áreas autorizadas para colocar los carteles, los cuales son distribuidos mediante sorteo.

“Todas las áreas donde se han colocado propagandas son lugares donde ya se determinó que se pueden utilizar para propaganda electoral. Dentro de las facultades, los espacios designados son potestad del decano”, explicó Fernández.

En cuanto a las prohibiciones, Fernández aclaró que no se permite utilizar clavos, engrudo ni cinta adhesiva para fijar los afiches, esto con el fin de evitar daños en las estructuras.