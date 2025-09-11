Cárcel en provincias centrales se licitará a final de mes

A final de este mes se licitará la cárcel de provincias centrales, anunció este jueves, 11 de septiembre, el presidente José Raúl Mulino.

“Falta está (cárcel) en el centro de las provincias, para recoger todo lo que es Azuero, en el algún lugar por Divisa y sacar todos esos privados de libertad de los viejos cuarteles de policía en Azuero, que son lo que representan las cárceles con hacinamiento”, expresó Mulino.

El presidente agregó que “vamos modernizando y ampliando el sistema penitenciario... Ese proceso es bueno y ayuda a la resocialización”.

Recordó que, el Ministerio de Gobierno dio inició a la construcción de la nueva cárcel de Colón, “con capacidad para 2,678 privados de libertad”.