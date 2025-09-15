Capturan más de 600 personas en las últimas 72 horas

En las últimas 72 horas, fueron aprehendidas 609 personas e incautadas 10 armas de fuego, en acciones operativas a nivel nacional, en el marco del Plan Firmeza, informaron de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con el reporte policial, “en las aprehensiones, 400 fueron por oficio, 166 por faltas administrativas, 35 en flagrancia, microtráfico 7 y 01 narcotráfico”.

Se realizaron 123 diligencias de allanamiento, se incautaron B/. 874.20 dinero en efectivo, 148 municiones y 6 vehículos recuperados.

En tanto, se colocaron 3,277 boletas por diversas infracciones, entre las que sobresalen 484 por exceso de velocidad, 175 por luces no adecuadas, 14 hablar por celular y 77 por licencias vencidas. También, 149 vehículos fueron removidos con grúas.