La Policía Nacional informó sobre la aprehensión de un hombre de 35 años en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, quien mantenía una orden de captura vigente por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de tentativa de homicidio.

De acuerdo con el informe policial, el oficio de captura fue emitido por la Fiscalía del Segundo Circuito de Colón.

La aprehensión se realizó mediante acciones operativas desarrolladas por unidades de la Policía Nacional, como parte de los operativos que lleva adelante la 7.ª Zona de Policía de Los Santos para ubicar y poner a órdenes de las autoridades competentes a personas requeridas por la justicia.

La institución reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad en la provincia mediante acciones operativas y preventivas.