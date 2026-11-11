Capturan en Arraiján a un hombre requerido por delitos contra la seguridad colectiva y violencia doméstica

Un hombre de 33 años fue aprehendido por unidades de la Policía Nacional en el sector de Río Portobelo N.º 2, Brisas del Golf, en Arraiján, tras detectarse que mantenía tres oficios de conducción pendientes por diferentes delitos.

De acuerdo con la Policía Nacional, las órdenes judiciales estaban relacionadas con delitos contra la seguridad colectiva y violencia doméstica, además de un tercer oficio sin especificación del delito.

La aprehensión se realizó durante acciones de verificación ciudadana en la Zona Policial de Arraiján. El ciudadano quedó a órdenes de las autoridades correspondientes.