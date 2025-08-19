Capturan a venezolano por presunta extorsión

Las autoridades capturaron a un ciudadano de nacionalidad venezolana presuntamente vinculado al delito contra la libertad individual en su modalidad de extorsión.

De acuerdo con el reporte policial, “esta persona fue detenida tras investigación en Vía Israel”, en la mañana de este martes, 19 de agosto.

La aprehensión se dio en medio de un operativo, luego de recibir una denuncia donde una persona estaba siendo objeto de extorsión. Mediante comunicación telefónica le amenazaban y solicitaban 50 mil dólares, según la investigación de la Policía.