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Capturan a tres personas por tentativa de homicidio en Veracruz

Capturan a tres personas por tentativa de homicidio en Veracruz
ML | Una de las personas capturadas.
Redacción Web
14 de octubre de 2026

Tres personas conocidas con los alias de “Turco”, “Motombo” y “Huevolín” fueron aprehendidas durante diligencias de allanamiento realizadas en el distrito de Arraiján, por su presunta vinculación con un caso de tentativa de homicidio ocurrido el 18 de septiembre de 2026, en el corregimiento de Veracruz.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, las aprehensiones se efectuaron en el marco de la Operación Damocles, desarrollada en coordinación con el Ministerio Público como parte de las acciones investigativas y operativas para ubicar a personas presuntamente relacionadas con delitos contra la vida y la integridad personal.

Los tres aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

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