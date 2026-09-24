Capturan a tres personas por presunta trata de panameños para reclutamiento militar en Rusia

La Procuraduría General de la Nación informó la aprehensión de tres personas, una mujer y dos hombres, por su presunta vinculación con el delito de trata de personas, relacionado con el reclutamiento de panameños para el conflicto armado en Rusia.

La acción se realizó mediante la Operación Rescate Soberano, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial, en un hostal y un restaurante ubicados en la 24 de Diciembre.

Durante las diligencias, autorizadas por un Juez de Garantías, se ubicaron documentos y equipos tecnológicos relacionados con la investigación, iniciada en junio de 2026.

Los aprehendidos serán puestos a disposición de los Tribunales de Garantías para las solicitudes correspondientes.