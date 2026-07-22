Capturan a sospechoso por homicidio ocurrido en Altos de Los Lagos

Un hombre fue capturado por su presunta vinculación con un caso de homicidio doloso agravado ocurrido en el sector de Altos de Los Lagos, en la provincia de Colón, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con la institución, la captura se realizó mediante actos de investigación en el sector de Cristóbal Este, donde el sospechoso fue ubicado y puesto a disposición de las autoridades judiciales.

El hecho que se investiga ocurrió el martes 21 de julio en Altos de Los Lagos, donde un hombre de aproximadamente 39 años perdió la vida tras recibir heridas con arma de fuego.

La Policía Nacional indicó que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si existen otras personas involucradas.