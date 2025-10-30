Capturan a sospechoso de abusar sexualmente de su hija en Capira

Este jueves, 30 de octubre, fue aprehendido un hombre requerido por el delito contra la libertad e integridad sexual en su modalidad de violación y corrupción de menores, en perjuicio de su hija, informó la Policía Nacional (PN).

Según el reporte policial, “esta aprehensión se hizo efectiva en el corregimiento de Trinidad de Las Minas en el distrito de Capira, donde también se recabaron indicios posiblemente relacionados a las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales sobre el caso”.

El hombre fue remitido para los trámites correspondientes a fin de comparecer ante un Juez de Garantías en las próximas horas.