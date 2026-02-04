Capturan a requerido por delitos financieros en perjuicio de la Caja de Ahorros

En el sector de Paso Canoas, fue capturado un hombre que era solicitado por las autoridades debido a una investigación por la comisión de los delitos financieros y blanqueo de capitales, en perjuicio de la Caja de Ahorros.

Las autoridades informaron que el daño patrimonial estimado es de B/. 490,000.00, y la aprehensión se dio en una acción conjunta entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y con el apoyo del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

Según las investigaciones, el indiciado habría utilizado documentación financiera falsa para la obtención de un préstamo hipotecario. Posteriormente, los fondos fueron dispuestos de manera ilícita a través de más de 13 cuentas bancarias dentro del sistema financiero nacional, con el propósito de ocultar el origen del dinero y asegurar un beneficio económico indebido.

Estos hechos dieron lugar a la aprehensión y vinculación de siete personas imputadas dentro de la presente investigación, la cual continúa en desarrollo bajo la coordinación del Ministerio Público, agregaron de la Policía.