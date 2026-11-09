Capturan a mujer por presunta estafa con cheques sin fondos por más de $50 mil

Una mujer fue arrestada durante un allanamiento realizado en una residencia ubicada en el corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de Herrera, por su presunta vinculación con delitos financieros relacionados con la introducción de cheques sin fondos en entidades bancarias.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, el monto de las transacciones investigadas supera los 50 mil dólares.

Durante la diligencia, desarrollada en coordinación con el Ministerio Público, las autoridades decomisaron documentos y un teléfono celular que podrían guardar relación con las investigaciones.

La mujer fue puesta a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.