Capturan a hombre por tentativa de homicidio en Las Garzas

Un hombre fue aprehendido durante un allanamiento en la invasión Dos Mares, sector de La Ica, en Las Garzas, por su presunta vinculación con un caso de tentativa de homicidio, informó el Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió el pasado 26 de agosto, cuando una mujer resultó herida con arma de fuego dentro de una vivienda. Durante el operativo, también fue ubicada un arma de fuego y se recabaron indicios relacionados con la investigación.

El aprehendido será presentado ante un juez de garantías, donde la Fiscalía solicitará la formulación de cargos y las medidas cautelares correspondientes.