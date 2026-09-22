Capturan a exsubdirectora de la DGI por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Superior Anticorrupción, informó sobre la aprehensión de una exsubdirectora de la Dirección General de Ingresos (DGI), quien ocupó el cargo entre 2019 y 2024, por su presunta vinculación con los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

La diligencia forma parte de la denominada “Operación Tamías”, desarrollada en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

De acuerdo con el Ministerio Público, la operación se llevó a cabo en el sector de Cerro Viento, en el distrito de San Miguelito, donde además de la aprehensión se ubicaron indicios que estarían relacionados con la investigación.

La investigación penal fue iniciada en agosto de 2026 por la Fiscalía Anticorrupción, luego de un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República en mayo de este año.

Según la información oficial, el análisis habría detectado una diferencia aproximada de 428 mil dólares entre los recursos de origen conocido y aquellos cuyo origen no pudo ser determinado, situación que motivó la adopción de medidas precautorias sobre el patrimonio de la exfuncionaria.

La persona aprehendida deberá ser puesta a órdenes de las autoridades judiciales competentes, donde se realizarán las audiencias correspondientes y se determinarán las medidas que procedan conforme a la legislación panameña.

El Ministerio Público reiteró que las actuaciones se desarrollan respetando las garantías procesales y el principio de presunción de inocencia, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos.