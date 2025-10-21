Capturan a colombianos que intentaban ingresar con dinero sin declarar a Panamá

Este martes, 21 de octubre, fueron aprehendidos dos colombianos provenientes de Medellín, que intentaban ingresar a Panamá cada uno con más de 10 mil dólares en efectivo sin declarar, superando el límite permitido.

“Ambos sujetos viajaban en el mismo vuelo, por lo que se puso en conocimiento a las autoridades judiciales, siendo procesados por la presunta comisión del delito contra la fe pública en su modalidad de falsedad de documentos en general”, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con la Policía, “en los últimos meses se han reportado la retención y aprehensión de ciudadanos procedentes de Colombia, Venezuela, España, Cuba y otros países, que intentan ingresar al país con altas sumas de dinero sin declarar”.

Los delitos contra la fe pública, en estos casos, conllevan sanciones hasta los 4 años de prisión, como lo establece el Código Penal en su artículo 375-A: “quien al momento de ingresar o salir del país, omita declarar o declare cifras que no correspondan con el dinero, valores o documentos negociables que porte en cantidad superior a la suma de diez mil balboas, será sancionado con prisión de 2 a 4 años y con el decomiso del dinero, valores o documentos negociables no declarados”.