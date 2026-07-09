Capturan a alias “Pepi”, requerido por un caso de homicidio

Alias “Pepi”, de 44 años, fue aprehendido por su presunta vinculación con un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio, durante un allanamiento realizado por la Policía Nacional y la Fiscalía de Homicidio en el corregimiento de 24 de Diciembre.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso estaría relacionado con un hecho ocurrido el 3 de mayo de 2026 en una cancha deportiva de 24 de Diciembre, donde un joven de 19 años perdió la vida tras recibir múltiples impactos de bala.

Tras su captura, fue trasladado ante las autoridades competentes para los trámites correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso.