Capturan a alias “Chinin”, uno de los más buscados por homicidio

Este jueves, 11 de septiembre, fue capturado Brandon Scott Cubilla Concepción, alias “Chinin”, quien figura como uno de los más buscados por delitos contra la vida y la integridad personal en su modalidad de homicidio agravado y tentativa de homicidio.

La Policía Nacional y el Ministerio Público capturaron al presunto homicidio en el corregimiento de la 24 de Diciembre.

Alias “Chinin” es requerido con orden de aprehensión, por un hecho ocurrido el 12 de mayo de 2025, en el sector de Las Paredes, en el corregimiento de la 24 de Diciembre, donde falleció un hombre y otro ciudadano resultó herido con proyectil de arma de fuego.

El sospechoso será puesto a órdenes de las autoridades judiciales para su respectivo trámite.