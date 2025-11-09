Capturan a 198 personas en las últimas horas

En el marco del Plan Firmeza, en las últimas 24 horas, fueron aprehendidas 198 personas a nivel nacional, informaron de la Policía Nacional en un comunicado en la mañana de este domingo, 9 de noviembre.

De estas aprehensiones, 115 fueron por oficio, 71 por faltas administrativas y 12 en flagrancia, detallaron en el reporte policial.

Se realizaron 17 diligencias de allanamiento, se decomisó un arma de fuego, municiones y 3 vehículos recuperados.

En materia de tránsito se colocaron 1,099 boletas, de las cuales, 186 por exceso de velocidad, 64 por luces no adecuadas, 34 por licencias vencidas, 16 por embriaguez comprobada y 11 por hablar por celular. Se remolcaron 60 vehículos por diversas causas.