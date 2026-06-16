Capturan a 180 personas en operativos del Plan Firmeza

Un total de 180 personas fueron aprehendidas por la Policía Nacional durante las últimas 24 horas, como parte de los operativos desarrollados a nivel nacional bajo el Plan Firmeza.

Según el informe policial, 119 de las capturas corresponden a personas requeridas por oficio, 41 por faltas administrativas, 15 por delitos cometidos en flagrancia y cuatro por casos relacionados con microtráfico.

Durante las acciones operativas también se realizaron diligencias de allanamiento que permitieron el decomiso de tres armas de fuego, cuatro proveedores y 10 municiones.

En materia de drogas, las autoridades incautaron 46 bolsitas, 42 sobres, dos cigarrillos de fabricación casera y un envoltorio con hierba seca. Además, fueron decomisados 203 carrizos y tres bolsitas con un polvo de color blanco.

Por otro lado, las unidades de tránsito impusieron 970 boletas por diversas infracciones. Entre las más frecuentes destacan 252 por exceso de velocidad, 44 por luces no adecuadas, 14 por hablar por teléfono celular mientras se conduce, 13 por mantener la licencia vencida, nueve por embriaguez comprobada y siete por aliento alcohólico.

La Policía Nacional indicó que estos operativos forman parte de las estrategias de seguridad que se mantienen de manera permanente para combatir la delincuencia y reforzar el orden público en todo el país.