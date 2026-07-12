Capturan a 172 personas durante operativos de seguridad en las últimas 24 horas

Un total de 172 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas como parte de las acciones desarrolladas dentro del Plan Firmeza, informó la Policía Nacional.

De acuerdo con la entidad, del total de aprehensiones, 124 fueron por oficio, 38 por faltas administrativas, 21 en flagrancia y ocho por casos relacionados con microtráfico.

Durante los operativos se realizaron 41 diligencias de allanamiento, en las que se decomisaron tres armas y B/. 80.10 en efectivo. Además, fueron recuperados tres vehículos.

En materia de tránsito, se colocaron 1,242 boletas, entre las que sobresalen 335 por exceso de velocidad, 67 por luces no adecuadas, 18 por licencias vencidas, 29 por embriaguez comprobada y 17 por hablar por celular mientras conducían.

Asimismo, las autoridades reportaron el remolque de 116 vehículos por diversas causas.

La Policía Nacional indicó que continuará con los operativos de prevención y seguridad en distintos puntos del país.