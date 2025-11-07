Canciller Martínez-Acha Vásquez representa a Panamá en la toma de posesión del nuevo Presidente de Bolivia

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, representará a Panamá en la investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y del vicepresidente Edmundo Lara, agendada para mañana sábado 8 de noviembre, en la Asamblea Legislativa en La Paz, informó el departamento de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El canciller Martínez-Acha Vásquez presentará al nuevo gobierno boliviano el saludo del presidente José Raúl Mulino para reforzar los lazos históricos que unen a ambas naciones y reafirmará el interés de Panamá en mantener un diálogo respetuoso y constructivo”, explica el comunicado.

El pasado 3 de noviembre, en el marco de las fiestas patrias, el presidente electo Paz Pereira visitó Panamá y se reunió con el presidente Mulino. Panamá y Bolivia establecieron relaciones diplomáticas hace 82 años.

La Cancillería boliviana indicó que confirmaron su presencia los mandatarios de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay. También asistirá una comisión de funcionarios de Estados Unidos y siete cancilleres de la región.