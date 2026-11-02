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Canciller Javier Martínez-Acha representará a Panamá en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid

Canciller Javier Martínez-Acha representará a Panamá en la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid
Redacción Web
02 de noviembre de 2026

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, el ministro Javier Martínez-Acha Vásquez representará al país en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, España.

El encuentro reunirá a representantes de los 22 países iberoamericanos y constituirá un espacio de diálogo político, concertación y cooperación multilateral, orientado al fortalecimiento de los vínculos históricos, culturales y de cooperación entre las naciones que integran la comunidad iberoamericana, informó el comunicado.

La participación de Panamá en esta cita internacional permitirá dar continuidad al diálogo sobre temas de interés común y afianzar los mecanismos de cooperación e integración regional.

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