Canciller dialoga con líderes regionales sobre estrategias para enfrentar el crimen organizado

Canciller dialoga con presidentes y homólogos sobre estrategias para enfrentar el crimen organizado

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, mantuvo conversaciones y reuniones con diversos mandatarios y cancilleres sobre los principales desafíos que enfrenta el hemisferio occidental. Durante los encuentros, destacó la necesidad de fortalecer el control fronterizo como primera línea de defensa frente al crimen organizado transnacional en todas sus manifestaciones.

En el marco de la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por el presidente Donald Trump, el canciller dialogó con los mandatarios de Costa Rica, Rodrigo Chaves; la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el presidente de Guyana, Irfaan Ali; la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar; el presidente de Paraguay, Santiago Peña; y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Asimismo, mantuvo contacto con los cancilleres de Paraguay y Argentina, Rubén Ramírez Lezcano y Pablo Quirno, respectivamente; con el secretario de Estado, Marco Rubio; y con el secretario de Energía, Chris Wright.

Durante este diálogo de alto nivel, los participantes coincidieron en que el sistema criminal transnacional constituye uno de los mayores desafíos para la estabilidad del hemisferio, representando una amenaza directa para las instituciones democráticas, la seguridad ciudadana y el desarrollo económico.

La delegación panameña subrayó la importancia de estos espacios de cooperación, reafirmando que Panamá, bajo el liderazgo del presidente José Raúl Mulino, impulsa una política exterior pragmática, responsable y comprometida con la seguridad y la prosperidad regional.

Se aprovechó la ocasión para intercambiar impresiones sobre el complejo contexto internacional y las citas diplomáticas que marcarán el año 2026. Entre ellas, destacaron la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la conmemoración de los 200 años del histórico Congreso Anfictiónico de Panamá, eventos que posicionarán al país como epicentro del diálogo hemisférico.

Las delegaciones presentes manifestaron un notable interés en participar activamente en estas convocatorias, reconociendo el valor simbólico y político de Panamá como puente de encuentro y cooperación en el continente, informó en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.