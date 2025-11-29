Canciller de Panamá responde a Bukele: Aclara que pelea viral no involucró a docentes

El incidente de una pelea estudiantil ocurrida en La Chorrera, cuya grabación se viralizó en redes sociales y generó comentarios del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escaló hasta el ámbito diplomático.

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, emitió un comunicado oficial para aclarar los hechos y reiterar el compromiso de Panamá con la verdad y el respeto entre naciones, buscando corregir la información que circulaba sobre el bochornoso suceso.

La controversia surgió a raíz de la declaración de Nayib Bukele, quien, refiriéndose al video que mostraba a estudiantes involucrados en una riña, sentenció: “Ninguna sociedad tiene futuro si los estudiantes le faltan el respeto a sus maestros”. El mandatario salvadoreño usó el incidente como ejemplo de lo que no debe ocurrir, afirmando que en su país ya “sembraron así en el pasado, y todos vimos la mala cosecha que eso nos trajo”, y concluyendo que para un futuro diferente “se necesita disciplina”.

El Canciller panameño, Martínez-Acha Vásquez, inició su respuesta agradeciendo el interés del presidente Bukele en los valores educativos y la formación de los jóvenes, un compromiso que Panamá dijo compartir plenamente. Sin embargo, inmediatamente procedió a la rectificación, señalando que era “importante precisar los hechos para evitar que información inexacta genere conclusiones equivocadas” en el ámbito internacional.

El punto central de la aclaración es que el incidente al que se refirió el presidente de El Salvador “no involucró en ningún momento a un docente”. Tal como fue confirmado por la ministra de Educación, Lucy Molinar, el suceso fue un “acto aislado y bochornoso protagonizado por tres estudiantes”. Esta precisión buscó desvincular la riña de cualquier falta de respeto o agresión directa hacia el profesorado, que era la base de la crítica de Bukele.

Asimismo, Martínez-Acha aseguró que el incidente ya está siendo atendido por el equipo especializado del Ministerio de Educación de Panamá.

El Canciller aprovechó la oportunidad para destacar que la corrección se hace precisamente porque Panamá comparte la convicción de que “la disciplina, el respeto y la formación en valores son esenciales para el futuro de nuestros países”, y que las opiniones públicas deben cimentarse en información verificada.

Finalmente, el ministro Martínez-Acha Vásquez concluyó reiterando que Panamá continuará trabajando con responsabilidad para encauzar este tipo de situaciones y fortalecer la educación de su juventud.

El comunicado cerró con un mensaje diplomático que enfatiza la confianza en que las naciones amigas, como El Salvador, continuarán apoyándose mutuamente “desde la verdad y el respeto”.