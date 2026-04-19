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CANATRA rechaza declaraciones de diputado Ernesto Cedeño y defiende regulación a plataformas digitales

CANATRA rechaza declaraciones de diputado Ernesto Cedeño y defiende regulación a plataformas digitales
Panama. republca de panama. 02-12-2016. medida anti tranque del gobierno. Eliezer Oses/ Metro Libre
Redacción Web
19 de abril de 2026

La Cámara Nacional de Transporte (CANATRA) rechazó las recientes declaraciones del diputado Ernesto Cedeño, quien afirmó que el decreto ejecutivo sobre plataformas digitales busca “darles billete a las prestatarias”.

En ese contexto, el gremio, mediante un comunicado, cuestionó las afirmaciones del legislador y sostuvo, “Diputado Cedeño: el sector transporte le exige que haga el trabajo para el cual fue electo en la Asamblea Nacional, en lugar de dedicar sus esfuerzos a entorpecer el avance del país”, enfatizaron.

Asimismo, CANATRA recalcó que la regulación de plataformas como Uber e InDriver “no es un capricho, sino un acto de justicia y orden”, en el marco del proceso de reorganización del sistema de transporte en el país.

De igual forma, la organización expresó su respaldo al presidente de la República José Raúl Mulino, a la ministra de Gobierno Dinoska Montalvo y al director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Breá, destacando su papel en la implementación de nuevas medidas para el sector.

Finalmente, el gremio reiteró su apoyo a la normativa vigente, al considerar que estas acciones buscan establecer un marco regulatorio más ordenado, equitativo y conforme a la ley para todos los actores del transporte.

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