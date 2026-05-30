Canal de Panamá actualiza requisitos para concesión de terminales de contenedores de Corozal y Telfers

El Canal de Panamá publicó la enmienda n.° 2 al Pliego de Precalificación de la iniciativa de Terminales Portuarias de transbordo de contenedores de Corozal y Telfers, incorporando ajustes al proceso de selección de concesionarios y ampliando los plazos para la presentación de consultas y documentos por parte de las empresas interesadas.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentran cambios en el mecanismo de revisión documental, precisiones sobre la participación y conformación de consorcios, ajustes a la documentación requerida para las personas relacionadas con la estructura corporativa del proponente y actualizaciones vinculadas a las garantías exigidas.

Además, la enmienda incorpora anexos relacionados con estándares de transparencia, cumplimiento de políticas legales y prevención de conflictos de interés, con el objetivo de optimizar el proceso y ofrecer mayores precisiones a los participantes, tomando en consideración las consultas y observaciones recibidas durante esta etapa.

Asimismo, se habilitó un nuevo período para la presentación de solicitudes de aclaración hasta el 8 de junio de 2026, mientras que la fecha límite para la entrega de los documentos de precalificación fue extendida hasta el 29 de junio de 2026.

La documentación presentada por los interesados continuará siendo evaluada conforme a los criterios técnicos, financieros y legales establecidos en el pliego de precalificación y sus respectivas enmiendas.

El proceso de precalificación para esta iniciativa comenzó con la publicación del pliego el 30 de enero de 2026 y posteriormente fue actualizado mediante la enmienda n.° 1, divulgada el 30 de marzo de este año.

La iniciativa de las Terminales Portuarias de transbordo de contenedores de Corozal y Telfers busca fortalecer la conectividad logística y laboral del país, promoviendo capacidades complementarias al funcionamiento del Canal de Panamá y respondiendo a oportunidades identificadas en el comercio internacional, así como a la necesidad de desarrollar un sistema portuario más competitivo.