Campesinos de Río Indio se movilizan en defensa de sus tierras

Campesinos de las riberas del Río Indio realizaron ayer, sábado, una manifestación para expresar su preocupación por el futuro de sus tierras y su permanencia en el territorio.

Los participantes, que marcharon a caballo y a pie con banderas de Panamá, hicieron un llamado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y al Gobierno Nacional para que tomen en cuenta a las comunidades ante las decisiones relacionadas con el proyecto de río Indio.

Por su parte, la ACP sostiene que el proyecto busca garantizar agua para el consumo de más de la mitad de la población del país y apoyar las operaciones del Canal. La entidad también ha indicado que realiza un censo socioeconómico de las comunidades que podrían ser impactadas y contempla medidas de compensación, reasentamiento y restablecimiento de medios de vida para las familias afectadas.