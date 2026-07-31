Campesinos de Río Indio demandarán decreto que prohíbe nuevas inhumaciones

La Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses de Río Indio presentará una demanda ante la Corte Suprema de Justicia el lunes 3 de agosto contra el decreto ejecutivo #19, que dispuso el cese de nuevas inhumaciones en el cementerio de El Limón, mismo que empezó a regir desde ayer.

Iris Guasimo, vocera de la asociación, señaló que “no estamos de acuerdo con este decreto, ya que ni tan siquiera se ha concretado el tema del reasentamiento, ya que todas las cifras que ha presentado la ACP no son correctas”.

En tanto, Olegario Cedeño, secretario de la organización de campesinos, manifestó que tanto la fase técnica como la social del proyecto se han “llevado a cabo de manera amañada y con información que, a mi juicio, ha sido disimulada para obtener la aceptación de las comunidades y avanzar con la licencia correspondiente”.

Consultamos a la Autoridad del Canal de Panamá en relación con el manejo de los cementerios existentes y aclaró que las exhumaciones no comenzarán de forma inmediata. La entidad explicó que este procedimiento solo se llevará a cabo una vez se definan los protocolos correspondientes, se obtengan las autorizaciones de las autoridades competentes y se complete un proceso de información y coordinación con las familias afectadas.