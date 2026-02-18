Callejón de la Z no se encuentra en venta

Los terrenos aledaños al callejón de la Z en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé, no están a la venta como se divulgó en redes sociales.

Una fuente cercana a los dueños de la zona explicó que “no existe disposición de vender estos terrenos privados”, los cuales han sido prestados a algunos buhoneros para sus labores diarias por su cercanía a la avenida Central.

“El espacio que aparece en el video es un terreno privado, con título de propiedad. En cambio, el callejón de la Z se encuentra al otro lado; es un espacio público de tránsito entre la Avenida Central de Penonomé y el mercado público que las personas utilizan para llegar a algunas sastrerías ubicadas en el área”, explicó la fuente.

El año pasado, el Municipio de Penonomé realizó la gestión de instalación de luminarias en el llamado callejón de la Z, para beneficio de los cientos de transeúntes que utilizan este camino.

Al respecto, Julio Esteban Botello, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) de Coclé, manifestó que, según tiene conocimiento, hace muchos años estos terrenos fueron objeto de una disputa entre las autoridades municipales y una familia, pero añadió: “No sé si algún tribunal emitió algún fallo últimamente sobre el tema”.