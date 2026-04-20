$!Cafeterías de la UP venden 23 mil menús diarios

En las 17 cafeterías que existen en la Universidad de Panamá se distribuye un aproximado de 23,000 menú diarios, a nivel nacional, de los cuales nueve mil corresponden al campus central, explica César Valdez, director de cafeterías de la Universidad de Panamá. El costo de estos platos que incluye arroz, menestras y proteína tiene un costo de B/.0.50 para los estudiantes.

La primera cafetería universitaria se fundó el 14 de agosto de 1974; hoy son siete ubicadas en la Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira y uno en cada centro regional.

“La cafetería universitaria mantiene un presupuesto de autogestión y funcionamiento. Mantenemos el menú estudiantil y otros menús especiales para administrativos y docentes, los cuales compensan el costo del menú estudiantil”, explicó el administrador.

Debido al recorte en el presupuesto para la adquisición de insumos, se han tenido que tomar medidas, entre ellas la instauración de horarios controlados para el desayuno, almuerzo y cena. El servicio de desayuno se ofrecerá de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; el almuerzo, de 11:30 a.m. a 2:30 p.m.; y la cena, de 4:30 p.m. a 7:30 p.m.