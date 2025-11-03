Caen 15 sospechosos por delitos sexuales, violencia doméstica y robo agravado en Chiriquí

Tras una serie de acciones operativas en la provincia de Chiriquí, la Policía Nacional aprehendió 15 personas por delitos que van desde violencia doméstica, hasta robo agravado y delitos sexuales.

En los distritos de David y Bugaba, se realizaron allanamientos que resultaron en el decomiso de documentos de terrenos, la recuperación de un vehículo con denuncia de hurto y la localización de un menor de 9 años.

Por otra parte, la vigilancia en Los Algarrobos (Dolega) condujo al hallazgo de celulares y cheques bancarios vinculados a ilícitos en una vivienda abandonada.

La acción más puntual se dio en Alanje, donde se aprehendió a un ciudadano extranjero en posesión de 292 municiones de diversos calibres, presunta droga y un arma de pellets.

Un logro clave en materia de cooperación internacional fue la localización en Chorchita, Las Lomas, de un menor con Alerta Amber activa desde Costa Rica.

* Fuente: Policía Nacional