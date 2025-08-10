Buscan a hombre que desapareció hace tres días en río de la comarca Buglé Ngäbe

Desde el pasado, 7 de agosto, se mantiene la búsqueda de un hombre reportado como desaparecido en el sector de Quebrada Mono, en las riberas del río Cricamola, comarca Ngäbe Buglé.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el operativo inició con el despliegue de personal especializado en búsqueda, rescate y recuperación, insertado en el área por el Servicio Nacional Aeronaval. Las labores comenzaron en el punto conocido como Sirote y se han extendido hasta Río Bueno.

Durante las jornadas, los equipos han recorrido más de 8 kilómetros del cauce, realizando rastreos a lo largo de las riberas y barridos en el flujo central y laterales del río.

Estas acciones han incluido la inspección de cascadas, remansos, zonas de corrientes hidráulicas y huecos sumergidos, sin que hasta el momento se hayan encontrado indicios del desaparecido.

La operación cuenta con el apoyo de residentes de las comunidades cercanas, quienes colaboran en la inspección de áreas de difícil acceso.