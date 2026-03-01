Bomberos rescatan a menor que cayó en una letrina en San Félix, Chiriquí

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBP) informó que un menor de edad fue rescatado luego de caer accidentalmente en una letrina mientras se desplazaba gateando dentro de una residencia en el distrito de San Félix, provincia de Chiriquí.

Según informó la institución, personal de la Estación de Bomberos de San Félix llegó al sitio y aplicó los protocolos de rescate en espacios confinados para extraer al niño de manera segura.

Se detalló que, tras el rescate, al menor se le brindó atención primaria en el lugar para verificar su condición de salud, mientras se coordinaba con los familiares su evaluación médica preventiva.

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a los padres y cuidadores a mantener una vigilancia constante sobre los niños y a asegurar debidamente estructuras como letrinas, pozos, tapas y otros espacios que representen riesgo.