Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá rescataron este domingo 29 de noviembre a un funcionario de la Lotería Nacional de Beneficencia que quedó atrapado dentro de un ascensor que permaneció detenido durante varios minutos.

De acuerdo con el informe de los bomberos, la emergencia fue reportada por funcionarios de la institución, quienes alertaron sobre la presencia de personas dentro del elevador que no podía continuar su recorrido.

Tras recibir el llamado, los camisas rojas se trasladaron al lugar y realizaron las maniobras necesarias para abrir el ascensor y liberar a los ocupantes, logrando completar el rescate sin contratiempos.

La rápida intervención permitió atender la situación de manera satisfactoria y garantizar la seguridad de las personas involucradas.

El Cuerpo de Bomberos reiteró la importancia de su labor de respuesta ante emergencias y su compromiso de proteger la vida de la ciudadanía.