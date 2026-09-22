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Bomberos reportan 90% de control en incendio de embarcación cerca de isla Perico

Bomberos reportan 90% de control en incendio de embarcación cerca de isla Perico
ML | Incendio de embarcación cerca de isla Perico.
Redacción Web
22 de septiembre de 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que el incendio registrado en una embarcación, ubicada aproximadamente a una milla de isla Perico, se encuentra controlado en un 90%.

Según el reporte de los bomberos, continúan las labores de extinción con apoyo de la Fuerza Aeronaval, que mantiene desplegadas en el área la patrullera P-204 y el BPC-3626.

Personal especializado del Cuerpo de Bomberos realiza maniobras desde la patrullera P-204 para aplicar agente químico sobre la embarcación afectada, mientras un vehículo de extinción permanece disponible en tierra.

Los bomberos indicaron que se mantiene el monitoreo y la evaluación de la escena con el objetivo de descartar posibles focos de reignición y confirmar que el incendio esté completamente controlado.

Las autoridades continúan trabajando en el área para garantizar la seguridad de la zona.

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