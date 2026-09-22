Bomberos reportan 90% de control en incendio de embarcación cerca de isla Perico

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que el incendio registrado en una embarcación, ubicada aproximadamente a una milla de isla Perico, se encuentra controlado en un 90%.

Según el reporte de los bomberos, continúan las labores de extinción con apoyo de la Fuerza Aeronaval, que mantiene desplegadas en el área la patrullera P-204 y el BPC-3626.

Personal especializado del Cuerpo de Bomberos realiza maniobras desde la patrullera P-204 para aplicar agente químico sobre la embarcación afectada, mientras un vehículo de extinción permanece disponible en tierra.

Los bomberos indicaron que se mantiene el monitoreo y la evaluación de la escena con el objetivo de descartar posibles focos de reignición y confirmar que el incendio esté completamente controlado.

Las autoridades continúan trabajando en el área para garantizar la seguridad de la zona.