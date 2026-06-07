Bomberos reanudan búsqueda de persona desaparecida en Cuesta de Piedra, Chiriquí

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó la reanudación de las labores de búsqueda de una persona desaparecida en el sector del Cañón Macho de Monte, en Cuesta de Piedra, provincia de Chiriquí.

Desde las 6:30 a.m. de este domingo, unidades de la Zona Regional de Bugaba, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta, retomaron las operaciones en una zona de difícil acceso, caracterizada por su compleja geografía y condiciones de riesgo.

En el operativo participan 44 rescatistas especializados, apoyados con equipos tecnológicos, vehículos de emergencia y personal capacitado en rescate acuático, maniobras en altura y búsqueda en terrenos complicados.

La coronel Nadia Samudio, comandante primer jefe de la Zona Regional de Bugaba, señaló que se están utilizando recursos técnicos y personal especializado para garantizar una búsqueda segura y efectiva.

Las autoridades mantienen monitoreo constante de las condiciones climáticas, debido a las lluvias persistentes, el aumento del caudal de los ríos y las fuertes corrientes en la zona, factores que incrementan el nivel de riesgo.

A pesar de las dificultades, los equipos de rescate reiteraron su compromiso de continuar las operaciones de forma coordinada hasta agotar todas las estrategias para localizar a la persona desaparecida.