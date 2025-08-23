Bomberos realizan simulacro canino en Cerro Patacón

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) realizó un simulacro en Cerro Patacón con el propósito de fortalecer las capacidades de sus rescatistas y de la unidad canina especializada en búsqueda de personas sepultadas vivas.

El ejercicio, supervisado por instructores españoles, permitió poner en práctica el Método ‘Arcón’ , con el cual uno de los canes logró detectar a la víctima en apenas 1 minuto y 25 segundos tras varios recorridos exitosos.

El Teniente Coronel José Batista, secretario general del BCBRP, destacó la importancia de este entrenamiento que prepara al personal panameño para intervenciones en estructuras colapsadas, áreas urbanas y escenarios de emergencia complejos.

En la jornada participaron también equipos del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), la Autoridad Nacional de Aduanas y la Policía Nacional con sus unidades caninas. Además, se entregaron placas y órdenes de servicio a dos perros certificados y listos para actuar en rescates tanto a nivel nacional como internacional.

Los instructores confirmaron que regresarán en febrero para dar seguimiento a este proyecto estratégico que busca reforzar la capacidad de respuesta del país ante desastres.