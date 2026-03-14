Bomberos orientan sobre requisitos para obtener certificación eléctrica en viviendas

La Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), en conjunto con el Benemérito Cuerpo de Bombero de la Republica de Panamá (BCBRP), informó que, para iniciar el trámite de certificación eléctrica en instalaciones residenciales, los solicitantes deben presentar una solicitud formal dirigida al director nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios, acompañada de una copia de la cédula de identidad personal y la licencia de idoneidad eléctrica vigente del profesional responsable de la instalación.

La entidad, a través de una nota de prensa explicó que, entre los profesionales autorizados para realizar y certificar este tipo de trabajos se encuentran el electricista general, técnico electricista, maestro electricista, ingeniero electricista, ingeniero electromecánico, ingeniero eléctrico-electrónico e ingeniero electrónico. DINASEPI recordó que el instalador electricista no está facultado para presentar certificaciones eléctricas.

Este proceso forma parte de las acciones que buscan fortalecer la prevención de incendios y promover instalaciones eléctricas seguras en los hogares.

Asimismo la entidad mencionó que la certificación eléctrica permite verificar que los sistemas eléctricos de las viviendas cumplan con las normas técnicas y de seguridad establecidas, reduciendo riesgos que puedan poner en peligro la vida y los bienes de las familias.

Como parte del proceso también se debe presentar un plano visado o dibujo esquemático del sistema eléctrico de la vivienda, el cual debe detallar aspectos como el tipo de entrada del servicio, protección principal, sistema de puesta a tierra, cuadro de medidor, paneles de distribución, número y calibre de los conductores eléctricos y tipo de canalización. Este documento debe estar firmado en original por el profesional idóneo.

Adicionalmente, el solicitante deberá presentar documentación que acredite la propiedad, posesión o residencia del inmueble, como copia de la escritura pública, certificación del Registro Público o documentos emitidos por entidades como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras o el Banco Hipotecario Nacional.

DINASEPI también contempla requisitos específicos para casos particulares, como viviendas arrendadas, comunidades rurales o áreas protegidas, donde se puede requerir certificación de residencia emitida por autoridades competentes.

Finalmente resaltó que la tarifa de inspección eléctrica para instalaciones residenciales es de B/.45.00, mientras que para viviendas de interés social el costo es de B/.15.00, conforme a lo establecido en la Gaceta Oficial No. 29588 del 28 de julio de 2022, informó la entidad.