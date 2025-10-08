Nacionales

Bomberos detectan irregularidades en los sistemas de gas durante operativo

Redacción Web
08 de octubre de 2025

En un operativo, personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), a través de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI), inspeccionó patios y establecimientos en San Francisco y Bella Vista, en Ciudad de Panamá, encontrando irregularidades en los sistemas de gas y en la instalación de cilindros de 25 y 100 libras, los cuales fueron retirados de inmediato por las empresas proveedoras para garantizar la seguridad de comerciantes y clientes, informó la institución.

El Sargento Josué Cabrera, de la DINASEPI, explicó que “los locales con hallazgos recibieron un llamado de atención y tienen un plazo máximo de 15 días para realizar las correcciones y cumplir con las normas de seguridad. Estas inspecciones buscan prevenir accidentes y reforzar la seguridad en la ciudad”.

El operativo incluyó revisión de instalaciones eléctricas, gas y equipos de seguridad, y forma parte de la campaña nacional “La seguridad empieza por mí”, con la que el BCBRP promueve la prevención, el autocuidado y la protección de vidas y bienes en toda la ciudad.

