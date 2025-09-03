Bomberos advierten que el 85% de las llamadas de emergencias son falsas

El 85% de las llamadas que ingresan al sistema de emergencias resultan ser falsas, según un informe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

El capitán Andrés Espinoza, jefe de control de radio, detalló que este fenómeno se repite a diario, con llamadas realizadas principalmente por niños en horas del mediodía y por adultos en la noche, lo que refleja un uso indebido y reiterado de la línea de auxilio.

“La consecuencia es grave: mientras una unidad atiende un reporte falso, una persona que realmente necesita ayuda puede quedar sin atención inmediata. Eso puede marcar la diferencia entre salvar una vida o lamentar una tragedia”, advirtió Espinoza.

El BCBRP hizo llamado a la conciencia ciudadana para utilizar el número 103 de emergencias únicamente en casos reales.