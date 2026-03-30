Bocas del Toro avanza hacia una recuperación tras manifestaciones

A casi un año de la crisis que sufrió Bocas del Toro, a raíz de las manifestaciones por los grupos magisteriales, la provincia sigue en un proceso de recuperación en diferentes sectores.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bocas del Toro, Manuel Sanjur, detalló que “los esfuerzos se han enfocado en la recuperación del banano y en la parte turística. Sanjur expresó que “la ministra de Turismo ha desarrollado una ruta de trabajo para este año, considerando que este es uno de los principales rubros”.

Por su parte, el abogado Senen Briceño manifestó que, “a pesar de las afectaciones, Isla Colón ha mostrado una recuperación más acelerada, retomando su actividad turística tras los cierres. Bocas del Toro sigue con prosperidad. La isla Colón sigue proyectándose en la actividad turística”; sin embargo, señaló que se necesita mayor respaldo gubernamental para fortalecer nuevos proyectos.

El Ministerio de Obras Públicas ha contribuido a la recuperación de la provincia mediante la reactivación de proyectos de inversión vial en Almirante, Changuinola, Chiriquí Grande e Isla Colón, por un monto superior a los B/.190.2 millones.

Según el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, esta inversión impulsará la economía local y fortalecerá la conectividad, ya que los proyectos están destinados a la rehabilitación y construcción de vías que impactan el desarrollo de Bocas del Toro.