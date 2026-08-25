Billeteros protestan en Penonomé y exigen aumento de comisiones a la Lotería

Billeteros de Penonomé, en la provincia de Coclé, realizaron una protesta para exigir un aumento en las comisiones que reciben por la venta de chances y billetes, así como su participación en el proceso de digitalización de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Durante la manifestación, los vendedores también reclamaron mayores acciones contra la venta clandestina y cuestionaron las condiciones económicas que mantienen desde hace décadas. Uno de los billeteros señaló que decidieron organizarse ante lo que consideran un incremento de las críticas y confrontaciones hacia el sector.

“Tuvimos la iniciativa de hacer una reunión con todos los billeteros de Penonomé porque vemos que cada vez las ofensas en Instagram, las ofensas en los noticieros hacia nosotros los billeteros ya nos cansamos”, expresó.

Los billeteros también cuestionaron que su esquema de comisión se mantenga bajo una normativa de 1969.