Azihra Valdés es designada nueva secretaria ejecutiva de Conades

El presidente de la República, José Raúl Mulino, designó a Azihra Edith Valdés Madrid como nueva secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), informó este martes el Gobierno Nacional.

Valdés reemplaza a Antonio Tercero González, quien dejó el cargo para asumir la dirección del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), función que desempeña desde abril de este año.

Antes de su nombramiento, Valdés se desempeñaba como directora nacional para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Dipred) en el Ministerio de Gobierno, donde desarrolló labores vinculadas a programas de prevención y atención de jóvenes en situación de riesgo.

La nueva secretaria ejecutiva de Conades es licenciada en Periodismo por la Universidad de Panamá y posee una maestría en Innovación de la Universidad del Istmo. Además, cuenta con una Certificación Internacional en Innovación Empresarial y es piloto comercial.

A lo largo de su trayectoria profesional ha acumulado experiencia en comunicación estratégica, liderazgo organizacional, gestión de proyectos, administración pública y privada, gestión de talento humano, planificación estratégica, manejo presupuestario e innovación.

Entre 2009 y 2014 formó parte de la Secretaría de Comunicación del Estado, donde ejerció como coordinadora del área de juventud y estrategia de comunicación.

Con esta designación, el Ejecutivo apuesta por una profesional con experiencia en gestión pública, comunicación y desarrollo organizacional para liderar la entidad encargada de impulsar proyectos de desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida en comunidades de todo el país.

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