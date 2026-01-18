Avioneta privada se sale de la pista al aterrizar en Isla Contadora

En horas de la mañana de este domingo 18 de enero de 2026, la aeronave privada con matrícula HP-1475, modelo Cessna 182, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Marco A. Gelabert hacia el Aeródromo Raúl Arias en Contadora, tuvo un incidente al salirse de la pista cuando ejecutaba su aterrizaje. informó la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC).

A través de un comunicado la AAC detalló que “el plan de vuelo registró a tres personas a bordo, las cuales salieron ilesas.

Asimismo la entidad destacó que en cumplimiento de sus funciones de supervisión y seguridad de la aviación civil, está recabando la información pertinente para determinar las causas del suceso y tomar las acciones que correspondan.