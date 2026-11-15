Avión de Copa Airlines colisiona con aeronave de carga durante rodaje en Miami

Un avión de Copa Airlines, procedente de Ciudad de Panamá, estuvo involucrado en una colisión con una aeronave de carga la noche del sábado 14 de noviembre, mientras ambas se desplazaban por las calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, en Estados Unidos.

El incidente ocurrió luego del aterrizaje del vuelo CM427, a las 9:00 p. m. La aeronave, un Boeing 737-800NG, transportaba a 166 pasajeros y seis miembros de la tripulación.

De acuerdo con la información proporcionada por Copa Airlines, la aeronave de carga impactó el extremo del ala izquierda del avión de pasajeros. Tras el incidente, el avión permaneció en la terminal y todos los ocupantes desembarcaron.

Dos pasajeros recibieron atención de los paramédicos del aeropuerto por aparentes afectaciones menores, mientras que los demás pasajeros y los seis tripulantes se encontraban en buen estado.

La aerolínea indicó que colaborará con las autoridades en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y reiteró que la seguridad de los pasajeros y las tripulaciones es su prioridad.