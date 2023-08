Avanzan trabajos de exploración de Calicatas en proyecto Saneamiento del Río Matasnillo

El Programa Saneamiento de Panamá avanza con los trabajos de excavación exploratoria calicatas específicamente en el sector de Miraflores, corregimiento de Betania en el distrito de Panamá como información complementaria a los estudios de suelos que se están desarrollando para el proyecto “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL RÍO MATASNILLO”.

La Ing. Paulette De Vicente, administradora de Proyectos del Programa Saneamiento de Panamá (PSP), reveló que la entidad, tiene contemplado del 31 de julio al 12 de septiembre de 2023 y por espacio de cincuenta (50) días, realizar estos trabajos en sus tramos conocidos 1, 2, 3 y 4 con cierres parciales y transitorios correspondientes en horario de lunes a sábado: diurno de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y nocturno de 10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Explicó la administradora de Proyectos del PSP, que dichos trabajos que incluyen los sectores de Miraflores, El Ingenio, Los Libertadores, Ave. Simón Bolívar (Transístmica), Ave. 12 de octubre, Hato Pintado, Vista Hermosa, Ave. Fernández de Córdoba, Vía España, Vía Porras, Vía Brasil, Obarrio y Carrasquilla, de los corregimientos de Betania, Pueblo Nuevo, Bella Vista y San Francisco, distrito de Panamá, están siendo ejecutados por la empresa Consorcio BRD Matasnillo, los cuales consisten en la localización de redes soterradas de servicios públicos que podrían interferir en el trazado del Colector Principal del Río Matasnillo, con la finalidad de su identificación y eventual desvío.

“De surgir alguna afectación, como entidad responsable recomendamos a la ciudadanía en general que pueden contactar al Consorcio BRD Matasnillo, a la Lcda. Elia Avilés al teléfono celular: 6582-0596 o al correo: [email protected] en horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. También puede contactar al Programa Saneamiento de Panamá, a través del teléfono: 235-8601 ext. 1443 a la Lcda. Dagmar López (Gestión Social), al correo: [email protected], en horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.”, añadió la Ing. De Vicente.

El Programa Saneamiento de Panamá ofrece disculpas a los residentes y comerciantes por las molestias que puedan causar y agradece su compresión y colaboración brindada para la culminación de los trabajos y les exhorta a cumplir con las recomendaciones ofrecidas, para garantizar la sostenibilidad del sistema, subrayó el coordinador general del PSP.