Avanzan prácticas entre militares de EE.UU. y miembros de la fuerza pública panameña

Unidades de la Infantería de Marina y varios estamentos de las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron este sábado, en Colón, ejercicios de entrenamiento con uniformados panameños, en el marco de la edición 2026 del Ejercicio Multinacional Panamax. El director general del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Luis De Gracia, afirmó que hoy se realizó la denominada 'Milla Verde', una caminata ‘forzada’ de una hora y media con 228 estudiantes entre Marines de Estados Unidos y unidades de estamentos de seguridad de Panamá.